Ringen Elch-Fighter haben alles im Griff

Elchingen / dg

Auch ohne Ringer im Superschwergewicht hatte Landesligist KSV Unterelchingen beim TSV Meimsheim mit 28:8 alles unter Kontrolle. Sechs der neun ausgetragenen Duelle konnten die Schützlinge von KSV-Freistiltrainer Dieter Folz vorzeitig mit Höchstwertungen beenden. „Wenn André etwas anders ringt, hätte auch er gewinnen können“, kommentierte Folz die einzige Niederlage auf der Matte. André Wuchenauer (Klasse bis 75 Kilogramm, Freistil) zog in einer Hopp-oder-Top-Situation gegen Eugen Hogel unglücklich den Kürzeren. Beide Athleten waren in einer Brückenlage und Hogel reagierte schneller und schulterte Wuchenauer nach 18 Sekunden.

Ansonsten holten die Gastgeber nur im Superschwergewicht (130 kg, griechisch-römisch) mangels Gegner Punkte. Die dafür vorgesehenen KSV-Ringer Pascal Schmidt (Urlaub) und Michael Burger (beruflich verhindert) standen nicht zur Verfügung. Dafür holten die Mannschaftskameraden in souveräner Manier die Kohlen aus dem Feuer. So legten Luca Besser (57 kg, F) mit einem Achselwurf, Dominic Schumny (61 kg, gr) mit einem Konter am Boden und Dennis Querner (75 kg, gr) nach einem Durchdreher ebenfalls am Boden ihre Kontrahenten auf die Schultern.

Nach der überzeugenden Vorstellung geht nun mit Zuversicht die Reise am Samstag (19.30 Uhr) zum Mitaufsteiger VfL Obereisesheim (mit dem Ex-Unterelchinger Erhan Octavian, 66 kg, F). Folz: „Die Fitness stimmt. Wir können auch dort gewinnen.“