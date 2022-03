Den nächsten Meilenstein in der erfolgreichen Nachwuchsarbeit kündigt der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm für die neue Saison an. Zum ersten Mal in der Geschichte des 2008 gegründeten Klubs wird dann eine U20 wohl in der Landesliga für den Spielbetrieb gemeldet werden. Zudem können die ...