Jeglicher Stress in der Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga war auch für den VfE Ulm/Neu-Ulm, am Freitag (20 Uhr) beim ERV Schweinfurt zu Gast, quasi für die Katz. Das schon länger im Raum stehende Gerücht, dass es wie in der Oberliga und der DEL 2 keinen Absteiger geben wird, ist nun Realit...