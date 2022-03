Bereits am Wochenende könnte Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm in der Abstiegsrunde den Klassenerhalt vorzeitig sichern. Bevor es am Freitag (20 Uhr) beim Schlusslicht EC Pfaffenhofen und am Sonntag (18 Uhr) im Eisstadion Neu-Ulm gegen den ESC Dorfen ernst wird, wurde aber zunächst einmal in ...