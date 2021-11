Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat in der Eishockey-Bayernliga ein Derby-Wochenende mit den Partien am Freitag (20 Uhr) beim ESV Buchloe und am Sonntag (18 Uhr) im Eisstadion Neu-Ulm gegen den ESC Kempten vor sich. Und hegt die Befürchtung, dass die Spielzeit abgebrochen werden könnte. „Wenn wir Pech haben...