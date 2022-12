Am Ende feierten die Falschen. Zumindest, wenn es nach der Mehrheit der Fans ging, die am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages in der Eishalle am Donaubad waren. Die Partie zwischen den Devils, dem VfE Neu-Ulm, und den Sharks, dem ESC Kempten, bot alles, was von einem Derby zu erwarten ist. Spannu...