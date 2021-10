Trotz der drei Niederlagen in den ersten drei Saisonspielen, nur vier erzielten Treffern und 22 Gegentoren wirft Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm die Flinte nicht vorzeitig ins Korn. Bereits am Freitag (20 Uhr) bei den Gladiators des TSV Erding und am Sonntag (18 Uhr) gegen die Schongau Mammut...