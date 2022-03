Sportlich ordentlich aus der Saison verabschieden will sich der VfE Ulm/Neu-Ulm in der nun bedeutungslosen Bayernliga-Abstiegsrunde. Nach den Partien am Freitag (19.30 Uhr) beim ESC Geretsried und am Sonntag (17.30 Uhr) beim ESC Dorfen steht noch zum Rundenende am 25. März (20 Uhr) das Heimspiel ge...