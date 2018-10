Jugendfußball Doppelschlag lässt Ulm verzweifeln

Alexander Finck

Weiterhin ungeschlagen bleiben die A-Junioren des SSV Ulm 1846 auch nach dem sechsten Oberliga-Spieltag. Die Mannschaft von Coach Fabian Hummel gewann auswärts bei SpVgg Neckarelz mit 2:0 (1:0). Von Anfang an hatte Ulm mehr Ballsicherheit als in den letzten Spielen – zur Freude des Trainers: „Vielleicht lag es aber am Kunstrasen, auf dem wir heute unsere spielerischen Qualitäten entfalten konnten.“ Neckarelz kam kaum vor das Ulmer Tor und strahlte nur Gefahr durch Standards aus. Mit den Treffern von Valentin Hafner (27. Minute) und Marcello Mignemi (90.) festigt Ulm den ersten Tabellenplatz.

Ein Doppelschlag des 1. FC Nürnerg vermieste den B-Junioren des SSV im vergangen Bundesligaspiel den Nachmittag. In der zweiten Halbzeit trafen Nürnbergs Jonas Goß (41.) und Erik Shuranov (42.) innerhalb kürzester Zeit. „Da haben wir vollkommen gepennt. Vielleicht waren meine Jungs noch zu diesem Zeitpunkt mit ihren Gedanken in der Kabine“, sagt Trainer Philipp Maier nach der 0:2-Heimpleite. Mit sechs Punkten steht Ulm auf dem vorletzten Tabellenrang.

Auch die C-Junioren gingen als Verlierer vom Platz. Mit 2:3 (1:2) unterlag Ulm zuhause gegen FC Radolfzell. „Manche Spieler sind nicht an ihre Leistungsgrenze gegangen. Das war kämpferisch und in der Zweikampfführung zu wenig“, sagt Trainer Tim Hille unzufrieden. Ulm lag bereits nach 20 Minuten und einem Eigentor von Benjamin Schirmer 0:2 zurück. Doch Schirmer (25.) und Serkan Özkan (65.) konnten ausgleichen. Das Siegtor für Nürnberg fiel dann in der Nachspielzeit (70.+15).