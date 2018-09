Hockey Die Kaderbreite soll besser werden

Dominik Guggemos

Die Hockey-Damen des SSV Ulm 1846 starten am Wochenende in die neue Oberliga-Saison. Mit dabei der neue Trainer Matthias Elsner. Und der 25-Jährige hat klare Saisonziele: „Wir wollen besser sein als letzte Saison, das heißt: mindestens Sechster werden und damit den sicheren Klassenerhalt schaffen. Wir hatten letzte Saison elf Punkte, diese Saison wollen wir zwölf plus X.“

Elsner bilanziert: „Die Vorrunde war gut, in der Rückrunde haben wir dann nur noch einen Punkt geholt.“ Allerdings betonen sowohl der Trainer als auch Vorstandsmitglied Beate Köhler, dass die schwache Rückrunde nichts mit dem Trainerwechsel zu tun gehabt habe. Vorgänger Lukas Poustka spielt weiterhin bei den Herren und gibt den Trainerjob aus beruflichen Gründen ab.

Köhler erklärt, was bei der Trainersuche den Ausschlag für den 25-Jährigen gegeben habe: „Er ist ein lizenzierter Trainer, der im Jugendbereich erfahren ist. Das passt sehr gut zu unserer jungen Mannschaft.“

Elsner spricht von einer „ansprechenden Vorbereitung“, sie sei „kurz aber intensiv“ gewesen. Er habe dabei eine „lernbereite und motivierte Mannschaft“ kennengelernt. Der Teamgeist sei auf jeden Fall in Takt.

Der Trainer hat eine klare taktische Vorstellung, ist allerdings Pragmatiker: „Wir wollen in der Defensive Raumdeckung spielen. Das werden wir allerdings erst in der Halle trainieren und dann in der Rückrunde spielen können. Wir werden vorerst mit Fokus auf die Defensive spielen, wollen aber hin zum offensiven Hockey.“

Klar ist, dass viel auf die individuelle Weiterentwicklung ankommen wird. Die Mannschaft ist sehr jung – im Schnitt knapp über 20 Jahre. Entsprechend sieht Elsner im Kader „in der Spitze gute Oberligaspielerinnen“, in der Breite „müssen die jungen Spielerinnen aber noch an das Oberliganiveau herangeführt werden.“ Der Trainer hat für jedes Spiel in der Hinrunde 15 Spielerinnen zur Verfügung, er will aber „dahin, dass ich bei der Kadernominierung aussortieren kann.“

Das Fundament bilden für Elsner die erfahrenen Spielerinnen in der Innenverteidigung und der Mittelachse. Besonders Louisa Tekotte wird als Kapitänin und Abwehrchefin vorangehen müssen.

Umbruch bei den Herren

Bei den Ulmer Hockey-Männern steht ein „großer Umbruch“ an. „In der Rückrunde werden erneut einige Jugendspieler zur Mannschaft stoßen“, sagt Trainer Sascha Heinrich. Auf eigenen Wunsch hat zudem der langjährige Kapitän Johannes Richter die Binde an Jakob Burkhardt weitergegeben. Der Trainer sieht „eine schwere Saison“ vor der Oberliga-Mannschaft, allerdings sei das Saisonziel „natürlich ein Platz unter den ersten Vier“.