Baseball Derby gegen Heidenheimer Heideköpfe

Ulm / dg

Zum vorerst letzten Mal in dieser Bundesligasaison wird der Titelträger Heidenheim Heideköpfe morgen (14 Uhr) auf der Anlage im Pfaffenhau beim Neuling VfB Ulm Falcons seine Visitenkarte abgeben. „Man kann davon ausgehen, dass Heidenheim in den Play offs um die Meisterschaft spielt und wir in der unteren Hälfte um den Klassenerhalt. Außer, wir würden noch alle Spiele gewinnen“, flachst Falcons-Sportdirektor Georg Oberst. Das dritte der vier Kräftemessen findet bereits heute (18 Uhr) auf der Ostalb statt.

Heidenheim ist mit 16 Siegen und nur einer Niederlage das Maß aller Dinge in der Südstaffel und wird sicher einen der vier Top-Plätze für die Endrunde um den Titel erreichen. Die Ulmer (vier Erfolge in 16 Partien) zählen mit Stuttgart und Schlusslicht Saarlouis zu den Abstiegskandidaten, haben aber ihre Bundesligatauglichkeit schon unter Beweis stellen können. Bereits beim 4:5 und 4:9 in den ersten beiden Duellen mit dem Champions Cup-Teilnehmer (Vorrunde vom 5. bis 10. Juni in Rotterdam) hatte der Aufsteiger die nationale Top-Adresse gehörig ins Schwitzen gebracht. „Wenn wir uns wieder so gut gegen den deutschen Meister verkaufen, bin ich zufrieden“, betont Co-Trainer Oberst, der wie Cheftrainer Senad Sekic und die Talente Efthimios Flüge und Lukas Antoniuk schon in Heidenheim gespielt hat.

Flüge war 2017 noch von Ulm an Heidenheim ausgeliehen und Antoniuk wurde für diese Spielzeit von der Ostalb unentgeltlich an die Donau verliehen. „Das ist eine Win-win-Situation für beide Vereine. In Heidenheim wären die Chancen für beide Spieler extrem begrenzt für Einsatzzeiten gewesen. Bei uns spielen sie und wenn sie sich gut entwickeln, können sie wieder zurückkehren“, sagt Oberst. Zudem trägt Patrick Seyfried, zu seinen Jugendzeiten bei den Falcons, das Trikot der Heideköpfe, spielt dort aber kaum in der ersten Garnitur.

Allerdings müssen Oberst und Co wegen einer Sperre weiter auf ihren Top-Werfer Antonio Horvatic (hatte im Spiel gegen Stuttgart einen Schiedsrichter verbal angegangen) verzichten. Der neuseeländische Nationalspieler Duncan Izaaks, überragend mit 140 Würfen bei der knappen Niederlage gegen Stuttgart, soll in die Bresche springen.