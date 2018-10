Motorrad Cortese rast zum WM-Titel

tom

Endlich wieder Grund zum Jubel: Sandro Cortese vom Ulmer Motorsport-Club (UMC) schnappte sich in der Wüste von Doha/Katar den WM-Titel in der Supersport-WM. „Der Gewinn dieser Meisterschaft bedeutet mir gleich viel wie der 2012 in der Moto3“, so der 28-jährige Berkheimer, der in den fünf Jahren zuvor in der Moto2 sehr viele Rückschläge hinnehmen musste und auch kurz vor dem Karriere-Ende stand.

Wir erinnern uns: Nach der Trennung vom Memminger Intact-GP-Team griff Cortese nach dem letzten Strohhalm in der Motorrad-WM, doch das unseriös angelegte russische Projekt unter Führung David Pickworths kam nie zustande. Cortese wechselte zum finnischen Kallio-Team in die Supersport-Weltmeisterschaft.

„Als erstes möchte ich mich daher gleich bei meinem Team bedanken, dass sie mich in der schwierigsten Situation meiner Karriere überhaupt, die ich im Januar durchmachen musste, zu sich geholt und an mich geglaubt haben. Das gesamte Team hat immer hart gearbeitet und mich jederzeit super unterstützt“, meinte Cortese nach der Zieldurchfahrt in Doha. Rang zwei hinter dem Franzosen Lucas Mahias reichte locker zum Titel, weil der schärfste Rivale, der Franzose Jules Cluzel in der letzten Runde stürzte. Der Oberschwabe war überglücklich: „Ein weiterer Dank geht natürlich an meine Sponsoren, die immer zu mir gehalten haben, in guten als auch in schwierigen Zeiten. Ohne sie wäre dieses Projekt gar nicht zustande gekommen.“

Dass es für Cortese gleich in der ersten Saison zum Supersport-WM-Titel gereicht hat, lag auch daran, dass er mit der Yamaha auf Anhieb gut zurecht kam. Wie es nun weitergeht? Insider tippen auf einen Wechsel in die Superbike-WM, dies wäre ein logischer Schritt.