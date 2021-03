Die am 8. März in Kraft getretenen Lockerungen seien für die Sportler in Württemberg zumindest ein kleiner Lichtblick, betont der Württembergischen Landessportbundes (WLSB). An der finanziell schwierigen Lage vieler Sportvereine werde der kleine Öffnungsschritt aber vorerst nichts ändern. „W...