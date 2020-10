Vor am Montag auch die Eishockey-Bayernliga in die Zwangspause geht, tritt der VfE Ulm/Neu-Ulm am Freitag (20 Uhr) beim Schlusslicht TSV Peißenberg und am Sonntag (18 Uhr) im Eisstadion Neu-Ulm gegen Spitzenreiter TEV Miesbach an. Dies alles allerdings unter Vorbehalt, denn der bayerische Verband s...