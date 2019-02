Biathlon Comeback in Sachsen

Comeback in Sachsen

Altenberg / uwe

Zwei Wochen vor den deutschen Jugend-Meisterschaften hat sich bei den Biathleten des DAV Ulm Florian Lipowitz zurückgemeldet. Seit fast zwei Jahren hat der 18-Jährige kaum ein Rennen gemacht, zuletzt hatte ihn eine Kreuzband-Verletzung im Frühjahr außer Gefecht gesetzt. Beim Deutschland-Pokal in Altenberg war Lipowitz wieder dabei und erzielte mit den Rängen sieben im Massenstart sowie vier im Verfolger gleich ansprechende Ergebnisse bei der Jugend 18/19.

Mit Siegen wurde es in Sachsen nichts, überhaupt lief am ersten Tag wenig zusammen. Über Platzierungen im Mittelfeld kamen die Ulmer nicht hinaus. Im Verfolger wurde es dann besser: Lena Hanses, bei den Juniorinnen im Massenstart noch Fünfte, und Sabrina Braun (Jugend 18/19) schafften es beide als jeweils Zweite ihrer Klasse aufs Podest. Während Lena Hanses in der Loipe zu viel Rückstand hatte, verhinderten bei ihrer Teamkollegin zu viele Fehler einen möglichen Sieg.

Auch bei der Jugend 16 lief es etwas besser als am Vortag, auch wenn Charlotte Gallbronner (5.) und Mara Biedenbach (13.) nicht hundertprozentig mit ihren Leistungen zufrieden waren. Während die Großen dieses Wochenende Pause haben, steigt am Sonntag in Dornstadt das Finale der VR-Talentiade – auf Schnee.