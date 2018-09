Frauenhandball Burlafinger Damen gelingt der Saisonstart

swp

Trotz vieler Zeitstrafen traten die Württembergliga-Handballerinnen der SG Burlafingen/Ulm gestern gegen den TV Weilstetten dominant auf. Da die Vorgaben des Trainer Ralph Pfeiffer umgesetzt wurden, stand unterm Strich ein sicher heraus gespielter 28:22 (17:12)-Erfolg, der zu keiner Zeit gefährdet war. Damit ist der SG der Saisonstart gelungen, dank 4:0 Punkten mischt sie vorne mit. Mit Franziska Kaupp, Carolin Luxenhofer und Helen Marotti hatten die Gastgeber gleich ein Trio auf dem Parkett, das den Gästen jeweils ein halbes Dutzend an Toren einschenkte. Vom 4:4 (8.) weg baute die SG ihren Vorsprung dank des schnellen Spiels nach vorne kontinuierlich aus.

Der SC Lehr ist wieder mit einem kleinen Kader zum TV Nellingen II angereist. Es war von Anfang an klar, dass dies kein einfaches Spiel werden wird. Dennoch startete der SC hoch motiviert. Die ersten Spiel-Minuten verliefen auf Augenhöhe. Doch dann wurden die Gäste von den Tempogegenstößen der Nellingerinnen überrumpelt. Als wäre das schon nicht genug gewesen, erhielt Anna Schnitzer (25.) die Rote Karte, so dass der SC mit einem 9:20-Rückstand in die Pause ging.Nach dem Seitenwechsel verlief das Spiel ebenso wie in der ersten Halbzeit. Gegen Ende schwanden die Kräfte, unterm Strich stand ein 36:17 für Nellingen.



Nellingen II – SC Lehr 36:17 (20:9)

SC-Tore Ruhland 6/4, I. Glasner 3, A. Glasner, König, E. Kramer je 2, Schnitzer, Waldenmaier je 1.



SG Burlafingen/Ulm – TV Weilstetten 28:22 (17:12)

SG-Tore Kaupp, Luxenhofer, Marotti je 6, Blankenship 5/3, Dirr 5.