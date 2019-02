Freestyle Bohnacker und Veile bei der Weltmeisterschaft

Park City / uwe

Mit Skicrosser Daniel Bohnacker (Gerhausen) und Halfpipe-Spezialist Vincent Veile (DAV Ulm) gehören gleich zwei Athleten aus der Region zum Aufgebot des Deutschen Ski-Verbandes für die Freestyle-Weltmeisterschaften in Park City.

Für Bohnacker geht es gleich am Freitag mit der Qualifikation los. „Mein bisheriger Winter war ja eher durchwachsen“, meint der 29-Jährige. Erst langsam gewinnt er nach der Knieverletzung wieder Zutrauen zum Körper: „Ich bin schon sehr froh, dass das Knie hält und mir keine Probleme macht. Es fehlt noch an Selbstvertrauen und hier und da an der letzten Konsequenz.“ Im Training läuft es, oft auch in der Qualifikation, ordentlich. Aber Bohnacker schafft es nicht, die Form im entscheidenden Moment auf die Piste zu bringen.

Bohnacker ist nach dem Weltcup in Kanada in Nordamerika geblieben. „Etwas chaotisch“ gehe es am WM-Ort in Park City noch zu, doch davon denkt er, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Der Kurs für die Skicrosser besteht hauptsächlich aus Wellen und Steilwandkurven, was ihn nicht besonders spektakulär wirken lässt. Einfach sei er trotzdem nicht. meint der 29-Jährige: „Kleine Fehler werden schnell bestraft. Man hat nicht viele Möglichkeiten, über schwierige Elemente Fehler und Zeit gut zu machen.“

Wie Bohnacker kommt auch Vincent Veile aus dem Alpin-Lager, hat sich aber mit 15 Jahren vom klassischen Skifahren abgewandt – auch weil sein Talent im Freeski erkannt wurde. Der Weg ist kein leichter, weil mit viel Trainingsaufwand und finanziellen Investitionen verbunden.

Veile macht vor der WM der Körper ein wenig Sorgen. In der Qualifikation zum Europacup in Kreischberg hat er sich bei der Landung im flachen Gelände die rechte Ferse geprellt. „Ich spüre es noch und habe mich die vergangene Woche komplett geschont“, sagt der Ulmer, der am Samstag zur Big-Air-Qualifikation antritt. Am Dienstag folgt dann der Slopestyle-Wettbewerb.

Für Veile ist es die erste Weltmeisterschaft, deshalb freut er sich ganz besonders darauf. „Eine Final-Teilnahme wäre das Ziel“, sagt der 20-Jährige. In welcher seiner beiden Disziplinen ist ihm egal, er will sich auf beide konzentriert vorbereiten. „Der Big Air ist schon etwas mehr mein Ding“, verrät er. Die Schanze ist relativ groß – zumindest soweit Veile das auf den Instagram-Fotos, die er vor dem Abflug angeschaut hat, beurteilen kann: „Das kann mir für den dreifachen Salto in die Karten spielen.“