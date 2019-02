Handball Blausteiner Handballer finden zurück in die Erfolgsspur

tom

Kein leichtes Wochenende für die Handball-Teams der Region: Vor dem Spiel des Viertliga-Tabellenführers TSV Blaustein in Weinsberg gab es Irritationen. Den Blausteinern waren die letzten beiden Niederlagen anzumerken. Das Selbstvertrauen und Selbstverständnis der Monate zuvor hatte gelitten. So versuchte man sich beim Auswärtsspiel in Weinsberg wieder auf die wichtigsten Tugenden zu konzentrieren. Einsatz, Kampf und Wille. Erschwerend kam aber hinzu, dass Markus Hellmann kurzfristig berufsbedingt unabkömmlich war und somit nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Marcel Glück mit Christoph Spiß nur noch ein Linkshänder im Kader stand.

Erstaunlich war der lange Atem der Blausteiner. Vom 20:20 (50.) ließen die Mannen von Coach Tim Graf keinen Gegentreffer mehr zu und gewannen 29:20.

Liga-Rivale TSG Söflingen war bei der SG Herrenberg gefordert. Es kam zu einer sehr ärgerlichen 25:26-Niederlage. Noch 162 Sekunden vor dem Abpfiff hatte die Mannschaft von Trainer Steffen Klett mit 25:23 geführt. In einer turbulenten Schlussphase, in der Leo Vesligaj die Rote Karte sah, brachte die TSG nichts mehr zustande. Zuvor war schon Lukas Fimple (20.) des Parketts verwiesen worden. Das Dürner-Bruder-Duell ging an den Herrenberger Christian, der mit zehn Treffern doppelt soviel Tore erzielte wie der Söflinger Simon. Diese Niederlage war eine der unnötigen Sorte.

Ein tolles Auswärtsspiel zeigte unterdessen Württembergligist HSG Langenau/Elchingen beim Tabellenführer TSB Schwäbisch Gmünd. Anders als noch im Hinspiel agierte man von Beginn an auf Augenhöhe und lieferte dem Primus ordentlich Gegenwehr. Der HSG merkte man deutlich an das sie ihre seit 30. November des letzten Jahres anhaltende Serie von unbesiegten Partien ausbauen möchte. Sie blieb den Gastgebern auf den Fersen und hielt das Tempo hoch. In der 47. Minute lag man noch mit 21:24 in Rückstand, sieben Minuten später gelang Felix Junginger nach langer Zeit wieder der Ausgleich zum 27:27. Eine spannende Schlussphase wurde eingeläutet. Im letzten Angriff bekamen die Gastgeber noch einen Strafwurf zugesprochen, den Gmünds bester Spieler Fröhlich mit Ablauf der Spielzeit zum 31:31-Endstand verwandelte. Unter dem Strich zeigte die HSG eine tolle Leistung und zeigte zudem, dass sie mit allen Teams in dieser Liga mithalten kann.

Im fünften Spiel des Jahres 2019, holte der TV Gerhausen die Punkte 13 und 14 gegen die Spielgemeinschaft aus Herbrechtingen. Die Mannschaft von Jonathan Glanz ging nach dem Hinspielergebnis und der aktuellen Tabellensituation als klarer Favorit in die Partie. Hervorzuheben gilt, dass die Abwehr um die zwei Innenblockspieler Hauke Brinz und Uwe Mayer an diesem Abend gute Arbeit leisteten. Was dann noch aufs Tor kam, war teilweise leichte Beute für den TVG-Schlussmann Daniel Kornmüller. Den Schlusspunkt setzte Raphael Sauter mit seinem dritten Tor zum 26:19-Endstand. Der TVG freute sich, dass Georgeos Jonas Theodoulides dabei war, der den verhinderten Marco Azevedo Marques, ersetzte.

Blausteiner Tore Frey 7/2, C. Spiß 5, Rapp, Kiechle je 4, Wowra, S. Spiß, Terbeck, Staiger je 2, Hoßfeld 1.

Söflinger Tore Francik, Dürner je 5, Schaaf 5/1, Klett, 3, Krasovec, Bittner je 2, Rauscher, Vesligaj, Fimpel je 1.

Langenauer Tore Schenk 8, Schaden 8/4, Junginger 4, Renner, Ruoff, Heinrich je 3, Buntz 2.

Gerhauser Tore Bux 6, J. Brinz 5, P. Mayer 4/1, Sauter 3/1, U. Mayer 3, Sigg, P. Maier je 2, H. Brinz 1.