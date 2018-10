Handball Bittere Pillen im Doppelpack

akä/pkl

Sonntags beim TV Altenstadt, das verheißt für die Landesliga-Handballer des SC Vöhringen nichts Gutes – erneut setzte es in der Michelberghalle eine derbe Pleite. Beim 22:33 (11:15) agierte das Team von Gunther Kotschmar in allen Belangen unter seinen Möglichkeiten, wohingegen die Gastgeber ihre bekannten Stärken auf das Feld brachten.

Im Gegensatz zur Vorsaison lief der Start aus rot-weißer Sicht noch erträglich, nach drei Minuten sorgte David Schuler für die 2:1-Führung. Der SCV hielt bis zum 11:11 (26.) mit. Bis zum Seitenwechsel kassierte man jedoch noch vier Treffer.

Im zweiten Spielabschnitt sollte es nicht besser werden, die Vöhringer trafen die falschen Entscheidungen. Beim 12:20 (40.) war die Messe gelesen.

Fast identisch: Nach zwei Siegen in Folge setzte es für Liga-Konkurrent TSG Söflingen beim VfL Kirchheim eine deutliche 22:32-Pleite. Bereits beim Neun-Tore-Rückstand zur Pause (8:17) war die Partie gelaufen. „Wir haben nicht zu unserem Tempospiel gefunden, hatten auch keinen Zugriff in der Abwehr gefunden und haben uns gegen die defensive 6:0-Abwehr schwer getan. Wenn wir dann Chancen hatten, haben wir zu viel verworfen. Damit sind drei ungünstige Dinge zusammengekommen und dadurch liegen wir dann mit neun Toren zurück“, meinte Coach Philipp Eberhardt. „Jetzt gilt es den Kopf hochzuhalten, zu analysieren was schlecht war und dann machen wir das nächste Woche besser“, so Eberhardt. Mit dem TV Altenstadt erwarten die Söflinger am Sonntag den Gegner in der Kuhberghalle, der gestern wie erwähnt die Vöhringer 33:22 deklassierte.

SCV-Tore Istoc 5, Brugger, Schuler je 4, Bauder, Henze, Koßbiehl je 2, Beljic 2/1, Bluhm 1.

TSG-Tore Klöffel 8/4, Hadzic 4/2, Frasch, Pointinger, Witzenhausen je 2, Albert Unseld, Alexander Unseld, Schanzel, Düsterer je 1.