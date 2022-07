Mitten in der Hitze des Sommers sind 135 Kinder am Freitagnachmittag bei der Vorrunde VR-Talentiade am Dornstadter Biathlonzentrum gestartet. Ausgetragen wurde außerdem das Finale des Pistenbully-Grundschulcups, für das sich die Teams bei der in den Schulen ausgetragenen Vorrunde qualifiziert hatt...