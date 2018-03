Biathlon Biathlon-Triumph in Ruhpolding

sbw

Das waren wahrlich glanzvolle Auftritte: Charlotte Gallbronner vom DAV Ulm hat beim Finale des Deutschen Schüler-Cups in Ruhpolding ihre ausgezeichnete Form bestätigt und die deutschen Meistertitel im Einzel und in der Mixed-Staffel errungen. Auf dem traditionsreichen Biathlon-Kurs in Oberbayern begeisterte die 14-Jährige mit ihrer physischen wie mentalen Stärke.

Nach ihrem Sturz im Sprint von Oberhof schien der Titel in weite Ferne gerückt. Erwartungsgemäß verlor Charlotte Gallbronner das gelbe Trikot beim extrem kurzen Techniksprint am ersten Tag von Ruhpolding an Isabel Neugebauer (SC Neubau). Dazu kam die Tatsache, dass ihre bayerischen Konkurrentinnen auf heimischem Terrain antreten konnten. Trotzdem ging sie den Massenstart optimistisch an.

In der ersten Runde hielt sie sich im Spitzenfeld auf – und die Konkurrenz fest im Blick. Nach dem ersten fehlerfreien Schießen übernahm sie dann die Kontrolle im Feld, erhöhte das Tempo – überraschend im Duett mit ihrer baden-württembergischen Teamgefährtin Sophia Weiß aus Lörrach. Trotz dreier Fehler wurde die Schwarzwälderin Zweite.

Fehlerfrei im Schießen

An der Spitze aber dominierte Charlotte Gallbronner nach Belieben, wie schon beim Einzel in Oberhof, als die Sportler des Jahrgangs 2003 erstmals über acht Kilometer laufen mussten. Auch dieses Mal blieb sie als einzige Starterin fehlerfrei und hatte sich nach letztlich locker zu Ende gelaufenen 31:09,1 Minuten im Ziel bereits soweit erholt, dass sie Sophia Weiß (+53,8 Sek.) beim Zieleinlauf vor Lilli Bultmann (Bad Berleburg/+59,6) jubelnd in Empfang nehmen konnte. Damit holte sich die Ulmerin den Deutschen Meistertitel vor der in Berchtesgaden lebenden Fränkin Isabel Neugebauer, die in Ruhpolding Vierte wurde, und Magdalena Rieger aus Mittenwald.

Zum Abschluss der Saison wird traditionell die Mixed-Staffel ausgetragen: Jeweils ein Mädchen und ein Junge jedes der beiden Jahrgänge. Für die erste Staffel der Skiverbände Baden-Württemberg (SBW I) startete Lea Nechwatal (Schömberg), die zwar im Liegenschießen gut durchkam, im Stehendanschlag reichten aber auch drei Nachlader nicht aus, um die letzte Scheibe zu treffen. Sie musste in die Strafrunde. Sie übergab auf Platz 13 liegend, mit knapp einer Minute Rückstand auf die beiden führenden Bayern-Staffeln an Gallbronner.

Till Teubner landet auf Platz 13

Die Ulmerin zeigte, warum sie deutsche Meisterin geworden war. Sie schoss schnell und sicher, nur bei der letzten Scheibe brauchte sie einen Nachlader, brachte SBW I wieder auf Medaillenkurs und übergab als Dritte auf Tim Nechwatal aus Schömberg. Der bayerischen Konkurrenz hatte sie knapp 30 Sekunden vom Vorsprung abgeknabbert. Die Triumph sicherte schließlich Schlussläufer Diogo Martins vom SC Hinterzarten, der auch im Einzel den Meistertitel geholt hatte. Auf den fünften Platz lief SBW 2 mit dem Ulmer Finn Schlabach.

Höchst respektabel schlug sich Till Teubner, der in der Einzelwertung auf Platz 13 der Gesamtwertung landete. In Ruhpolding konnte er nicht mehr punkten, da er noch vor einer Woche krank im Bett gelegen hatte. Da reichten die Kräfte für die schweren Strecken nicht. Mara Biedenbach und Kilian Seybold landeten im Mittelfeld.