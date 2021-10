Es war der nächste überragende Auftritt von Julia Tannheimer (DAV Ulm). Beim Nordcup der Biathleten in Altenberg ließ sie an ihrer Überlegenheit in keinerlei Hinsicht Zweifel aufkommen. Zu Beginn des Schuljahres ist die Ulmerin ans Skiinternat Furtwangen gezogen, hat sich zuvor unter der Leitung...