Kurz, aber heftig ist die sommerliche Wettkampfsaison der Nachwuchs-Biathleten. In Gosheim hieß es am Wochenende Schießen, Mountainbike und Crosslauf. Am Samstag steigt am Leistungszentrum des DAV Ulm in Dornstadt der eigene FUG-Cup. Mehr als 100 Athleten sind gemeldet, darunter IBU-Cup-Starterin ...