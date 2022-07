Die Werner-Rösch-Schleife hat auch in diesem Jahr einige Biathleten beim FUG-Cup an ihre Grenzen gebracht. Sechsmal musste der brutale Anstieg unmittelbar nach dem Schießstand beim Super-Einzel von den Männern bezwungen werden. Am besten steckte das Dominik Hermle (Gosheim) weg, der sich in 33:14...