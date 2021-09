Philipp Lipowitz hat sich ein kleines bisschen geärgert am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaften der Biathleten am Arber. Da war der 22-Jährige vom DAV Ulm gerade im Sprint auf den siebten Platz gelaufen, den er am Sonntag in der Verfolgung wiederholte. Im Einzel zum Auftakt war er sogar Sechs...