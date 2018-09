Kunstturnen Berger ist zurück auf höchstem Niveau

Dominik Guggemos

Am Wochenende findet die deutsche Meisterschaft im Kunstturnen in Leipzig statt – und die Bubesheimerin Janine Berger vom SSV Ulm ist am Stufenbarren am Start. „Ich mache mir für den Wettkampf keinen Druck“, sagt sie. Nach all den Rückschlägen ist sie einfach froh, wieder ihrer Leidenschaft auf höchstem Niveau nachgehen zu können.

Mit 16 war die Athletin aus dem Verband Turngau Ulm Olympia-Vierte. Doch dann ging die Odyssee los. Nach einem Kreuzbandriss mit Meniskusanriss 2014 musste sie viermal operiert werden. „Der Meniskus hat immer wieder Probleme gemacht“, erinnert sich die 22-Jährige. Doch sie hat sich immer wieder zurückgekämpft.

Kurz vor den Olympischen Spielen in Rio 2016 hat sie sich dann nochmal den Meniskus gerissen. Eine schwere Zeit, aber für Berger auch eine lehrreiche: „Ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, wenn man seiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen kann. Eine deutsche Meisterschaft weiß ich jetzt noch mehr zu schätzen.“

Seit einem Jahr sieht sich Berger körperlich wieder bei 100 Prozent. In Leipzig wird sie nicht an ihrem früherem Paradegerät Sprung starten. Der Grund: „Beim Barren braucht man das Knie nicht bei der Landung.“ Um ihrer Leidenschaft Kunstturnen nachgehen zu können, nimmt die Bubesheimerin einiges auf sich. Sie studiert eigentlich am Campus M21 in München, dieses Semester ist sie allerdings an der Hochschule Mittweide bei Chemnitz.

Ein typischer Donnerstag bei ihr sieht so aus: 7.30 bis 9 Uhr Training, danach Uni, je nach Vorlesung bis 13 oder 15 Uhr. Nach der Uni fährt sie vier Stunden von Chemnitz nach Ulm – und geht direkt ins Leistungszentrum zum trainieren. „Dafür braucht man Zeitmanagement“, weiß Berger. Nächste Woche geht es mit den Prüfungen los, dazu muss sie einen 50-seitigen Businessplan vorlegen. Immerhin bleibt ihr diese Woche das Pendeln erspart – da geht es direkt nach Leipzig.