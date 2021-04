Thomas Klepeisz, Shooting Guard, von Ratiopharm Ulm weiß, wie man den Pokal gewinnt. „Ich stand in Österreich schon zweimal im Final Four und habe es einmal gewonnen“, sagt der gebürtige Güssinger in Diensten des Basketball-Bundesligisten von der Donau. „Es geht einfach darum, das erste Sp...