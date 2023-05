Das nächste Kapitel in Ulms Playoffs-Geschichte 2023 beginnt. Das Ratiopharm-Team trifft am Sonntag, 28. Mai, auf den FC Bayern München im Audi Dome. Es ist das erste Duell in der Halbfinal-Serie. Beide Teams benötigen drei Siege, um ins Finale einzuziehen. Die Partie beginnt um 18 Uhr.