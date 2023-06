Das Ende der Playoff-Serie oder der Anfang einer Aufholjagd – in der Ratiopharm Arena werden am Freitag die wichtigen Fragen geklärt. Ratiopharm Ulm hat die Möglichkeit, mit einem Sieg ins BBL-Finale einzuziehen. Der FC Bayern München will seine Titelhoffnungen weiter am Leben erhalten. Die Partie beginnt um 19 Uhr.