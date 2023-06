2562 Tage. Genau so lange ist es her, dass in der Ratiopharm Arena zuletzt ein BBL-Finalspiel stattfand. Die Durststrecke ist heute Abend, ab 20.30 Uhr, vorbei. Ratiopharm Ulm empfängt die Telekom Baskets Bonn. Schaffen die Ulmer es, sich ein Matchball für die Meisterschaft zu erkämpfen? Die Antwort gibt es in unserem Ticker.