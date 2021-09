Die Basketball-Bundesliga hat sich bekanntlich für die neue Saison einen neuen, hippen Slogan überlegt: Welcome to Wow. Was das genau heißt, wurde dem letzten Zweifler und Kritiker spätestens am Mittwochabend klar. Wenn er denn die Partie der Ulmer Ratiopharm-Basketballer bei den Baskets Bonn ge...