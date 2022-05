Wenn diese Serie im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga zwischen Ratiopharm Ulm und den MHP Riesen Ludwigsburg so weitergeht, sind alle Beteiligten nach maximal fünf Spielen im Modus „best of five“ (drei Siege nötig) reif für Reha-Maßnahmen. In einem unfassbaren Krimi zum Start d...