Am vergangenen Sonntag der Bundesliga-Sieg in Frankfurt. Am Montag leichtes Training im Orange Campus in Neu-Ulm. Am Dienstag der Flug nach Kaunas (Litauen). Dort treten die Basketballer von Ratiopharm Ulm an diesem Mittwoch (18 Uhr/live bei Magentasport) gegen den ukrainischen Klub Prometey Slobozh...