Die Basketballer der Sovit TSG Söflingen starten an diesem Samstag um 18 Uhr gegen die Füchse vom TSV Wieblingen in die Aufstiegsrunde zur 1. Regionalliga. In der Theodor-Pfizer-Halle im Sportzentrum in der Weststadt (Zutritt mit 3G) will das Team von Trainer Yavus Düzgün den ersten Schritt mach...