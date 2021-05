Wie sich doch die Begleitumstände ähneln. Anfang Juni 2013 fuhren die Ulmer Bundesliga-Basketballer zum fünften und entscheidenden Playoff-Halbfinalspiel nach Oldenburg. Und das große Fragezeichen in den Tagen davor war: Kann Per Günther spielen? Der hatte sich in Spiel zwei einen Muskelfaserri...