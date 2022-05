Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm wird die Hauptrunde als Fünfter oder Vierter abschließen und damit mindestens einen Platz besser als in der vergangenen Saison (Platz sechs). Dazu kommt das Erreichen des Viertelfinals im Eurocup , in dem erst in Bologna das Aus kam. Das ist ein Fortschritt an...