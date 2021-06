Große Freude bei Tanja Jäckel (links). In ihrem Per-Günther-Trikot war die gebürtige Ulmerin, die seit 2015 in Berlin lebt, natürlich dabei, als die Ratiopharm-Basketballer vor 1000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena gegen Alba spielten. Freundin Kristina Kraus, gebürtige Berlinerin, hat eine Alba-Dauerkarte, deshalb ein Vorkaufsrecht, und nahm die „Gegnerin“ einfach mit.