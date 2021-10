Diese Saison beginnt für die Ulmer Bundesliga-Basketballer dann doch etwas holprig und enttäuschend. Nach dem gelungenen Liga-Auftakt mit dem Sieg beim FC Bayern folgte am vergangenen Mittwoch in Bonn die erste Niederlage mit 73:76. An diesem Samstag kam gleich der nächste Nackenschlag, der defin...