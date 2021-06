So groß die Basketball-Welt auch ist, sie bleibt ein Dorf. Das stellt Boniface N’dong momentan bei seinem Besuch in Neu-Ulm fest. Der 43-Jährige, der Anfang der 2000er Jahre für Breitengüßbach und Bamberg gespielt hat, ist seit vergangenem Jahr Trainer des senegalesischen Nationalteams. Am Or...