An diesem Mittwoch hält der Basketball-Alltag vollends wieder Einzug beim Bundesligisten Ratiopharm Ulm. Am achten Spieltag im Eurocup kommt der Valencia Basketball Klub in die Ratiopharm-Arena, deren Ränge aufgrund der Coronabestimmungen erneut leer bleiben werden (19.30 Uhr/live bei Magentasport...