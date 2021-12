In nahezu allen Belangen waren die Basketballer von Ratiopharm Ulm ihrem Eurocup-Kontrahenten aus Bourg-en-Bresse überlegen. Gegen den französischen Vertreter feierte das Team von Trainer Jaka Lakovic am Dienstagabend in einer leeren Arena wettbewerbsübergreifend den vierten Sieg in Serie und zug...