Zum Auftakt in den Auswärtsspiele-Marathon – sechs Duelle in der Fremde in 17 Tagen – und zugleich in der letzten Partie der Gruppenphase vor dem Achtelfinale des Eurocups haben die Basketballer von Ratiopharm Ulm deutlich mit 71:103 (30:52) in Valencia verloren. Der Ulmer K.o.-Runden-Einzug wa...