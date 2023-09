Langsam geht die Saison-Vorbereitung der Meister-Basketballer von Ratiopharm Ulm in die heiße Phase. Der erste richtige Test findet an diesem Wochenende auf der Urlaubsinsel Menorca statt. An diesem Freitag hat die Mannschaft von Trainer Anton Gavel in der ersten Partie eines Vorbereitungsturniers ...