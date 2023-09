Die Mutter aller Basketball-Derbys ist zurück. Nach einer kurzen Erholungsphase der Tübinger Korbjäger in der Zweiten Liga (2018 bis 2023) ist es an diesem Sonntag (18.30 Uhr/Dyn), wieder so weit: Tübingen gegen Ulm. Duelle, die häufig genug nur mit starken Nerven zu ertragen waren. Schwäbisch...