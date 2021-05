Einer guten Generalprobe folgt eine nicht so gute Premiere – da müssen die Ulmer Bundesliga-Basketballer jetzt aber aufpassen. Die Ratiopharm-Korbjäger haben an diesem Freitag das vorletzte Hauptrundenspiel beim FC Bayern München nach einer grandiosen Leistung mit 98:64 (56:32) gewonnen. Am kom...