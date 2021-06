Viel Zeit bleibt nicht. Abfahrt zum Länderspiel ist in zehn Minuten. Aber Andreas Obst bleibt cool, so cool wie ein Scharfschütze. Am vergangenen Donnerstag: Das letzte Testspiel in Heidelberg gegen Senegal steht an vor dem olympischen Qualifikationsturnier in Split (29. Juni bis 4. Juli). Jemand ...