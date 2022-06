Solange der Vorrat reicht, können sich die Zuschauer bei den beiden Derbys der Baseball-Bundesliga am Samstag (13 Uhr und 16.30 Uhr) zwischen den IT sure Falcons Ulm und dem deutschen Meister Heidenheim Heideköpfe das von einer Ulmer Brauerei gesponsorte Freibier auf der Anlage am Pfaffenhau schme...