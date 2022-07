Am letzten Doppelspieltag der regulären Punktrunde in der Baseball-Bundesliga hat Schlusslicht IT sure Falcons Ulm den amtierenden deutschen Meister Heidenheim Heideköpfe auf der Ostalb gehörig ins Schwitzen gebracht. Die Gäste waren bei den zwei knappen 4:5- und 2:5-Niederlagen jeweils nah dran...