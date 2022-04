Mit sieben Tagen Verspätung wegen des Wintereinbruchs am vergangenen Wochenende starten die IT sure Falcons Ulm in die Baseball-Bundesliga. Dabei kommt es an diesem Samstag (12 Uhr und 15.30 Uhr) auf der heimischen Anlage im Pfaffenhau zum nächsten württembergischen Derby gegen die Tübingen Hawk...