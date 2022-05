938 Tage hat die sportliche Sauregurkenzeit der IT sure Falcons Ulm in der Baseball-Bundesliga gedauert. Nun konnte sich das Schlusslicht mit dem 5:4 im zweiten Duell beim schwäbischen Rivalen Tübingen Hawks zum ersten Mal seit dem 10:9 am 5. Oktober 2019 im Relegationsspiel beim Zweitligisten Mü...